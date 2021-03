Gangues de jovens andam aos tiros em dois bairros de Braga

Luís Moreira Hoje às 00:08 Facebook

A PSP e a PJ investigam uma rixa ocorrida, esta quinta-feira à noite, entre gangues de jovens em Braga com dois tiroteios: um no bairro das Enguardas e outro numa zona de vivendas, em Nogueira. Em ambos os casos, não houve feridos. A PSP deteve dois jovens na posse de armas de fogo em Nogueira.

O caso ocorreu por volta das 20 horas. Um grupo de jovens dirigiu-se a um apartamento no bairro social das Enguardas e disparou vários tiros na fachada. Deixaram ainda uma pintura numa parede em que se intitulavam do bairro do Fujacal.

Fonte policial disse ao JN que, minutos depois, os membros do grupo do Fujacal dirigiram-se para a zona de Nogueira, dado terem identificado um dos jovens agressores, que sabiam que ali vivia. No local, pelas 20.20 horas, e de acordo com o relato de um dos moradores, o grupo das Enguardas disparou oito tiros para a casa dos pais desse jovem, quatro de pistola com bala de 6.35 milímetros e outros quatro de caçadeira. A casa ficou cheia de buracos.

A brigada anticrime da PSP, alertada para o primeiro tiroteio, dirigiu-se a Nogueira e acabou por deter dois jovens, alegadamente intervenientes.

Ao local acorreu, também, uma brigada da PJ de Braga que tomou conta da ocorrência.

Fonte do Comando Distrital da Polícia disse ao JN que se desconhece o motivo das rixas, mas outra fonte conhecedora do processo adiantou que o caso se deve prender com ajustes de contas por causa de atividades marginais e rivalidade entre grupos de jovens.