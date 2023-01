Gangues "muitíssimo perigosos" ameaçam testemunhas

O Ministério Público (MP) de Loures acusou seis jovens do gangue PDS, do Lumiar, pelo homicídio de Manilson Novais, 19 anos, de um grupo rival de Loures, os K26, morto a tiro numa emboscada, em fevereiro do ano passado. Tratou-se de um ajuste de contas, após um elemento dos PDS ter sido esfaqueado numa luta com os K26.

No despacho de acusação, o procurador diz temer pela segurança das testemunhas e da população, visto os arguidos, com idades entre 18 e 20 anos e em prisão domiciliária, terem "personalidade fria, calculista e muitíssimo perigosa". Com a dedução da acusação e o fim do segredo de justiça, ficam a saber a identidade das testemunhas e, por isso, o MP pediu a sua prisão preventiva.

"O facto de estarem em prisão domiciliária não diminui os perigos para a ordem e a tranquilidade pública. Os cidadãos do concelho de Loures veem esta atuação cada vez mais reiterada dos jovens grupos, agravando-se o sentimento de insegurança já existente", justifica o magistrado, exigindo também que as testemunhas sejam ouvidas sem a presença dos arguidos.