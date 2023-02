Gasolineiras cobravam imposto a mais aos clientes

JN Hoje às 10:12 Facebook

Twitter

Partilhar

A Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE) tem vindo a instaurar processos-crime contra os postos de abastecimento de combustível que cobraram ISP - Imposto sobre Produtos Petrolíferos a mais aos seus clientes.

Segundo aquela polícia, na génese da instauração dos processos-crime está o facto de "alguns postos de abastecimento de combustíveis não terem cumprido as disposições legais que obrigaram à descida do ISP". Ao não cumprirem essas disposições legais, esses postos de combustível cobraram mais imposto do que aquele que deviam, obrigando os seus clientes a pagar mais, incorrendo num crime de especulação.

A ASAE garante estar atenta ao fenómeno e que vai continuar a analisar "os casos que lhe foram reportados, a instaurar os respetivos processos-crime cujos factos assim o impuserem e continuará a acompanhar a formulação dos preços dos combustíveis", a fim de combater práticas especulativas.