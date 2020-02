Gerente de banco esvaziou conta de general angolano

Alexandre Panda Hoje às 07:38 Facebook

O general António França "Ndalu", que foi ministro no antigo regime angolano e chegou a jogar futebol no Sporting, na juventude, foi burlado em cerca de 110 mil euros por um grupo que conseguiu limpar a conta bancária do "General dos Generais", alcunha pela qual era conhecido, graças à cumplicidade de um funcionário do banco BIC (atual EuroBic) da Maia.

O militar angolano não chegou a apresentar queixa, porque, meses depois, o banco repôs a quantia. O grupo, que burlou outros três cidadãos angolanos, foi desmantelado pela Polícia Judiciária em janeiro do ano passado e está a responder no Tribunal de Lisboa por crimes de burla qualificada, associação criminosa, branqueamento de capitais, falsificação de documentos, violação de segredo agravado e acesso ilegítimo.

De acordo com a acusação do Ministério Público da Amadora, os sete homens e uma mulher, com idades entre 29 e 54 anos, todos de origem angolana, usavam passaportes falsos para se fazerem passar por empresários daquele país, com grande poder económico. Todas as informações bancárias das vítimas eram fornecidas pelo cúmplice, residente em Valongo e que geria uma agência do BIC, na Maia. O gerente foi suspenso em 2017 pelo próprio banco, que detetou as ilegalidades. Está em prisão domiciliária, enquanto que três dos seus cúmplices se encontram em prisão preventiva.