Gerente de restaurante de hotel de luxo despedido por assédio sexual

Queixas de quatro empregadas contra chefe em Lisboa levadas a sério por cadeia internacional.

O gerente do restaurante de um hotel de luxo em Lisboa foi despedido por ter assediado sexualmente, entre 2015 e 2018, quatro trabalhadoras suas subordinadas. Apesar do desinteresse destas em qualquer relacionamento amoroso, o homem - que chegou a ganhar o prémio de "empregado do ano" - insistiu com as colegas para irem para um motel e não renovou o contrato de uma estagiária, tida como "excelente profissional", alegando o suposto problema de "sorrir pouco".

Na impugnação do despedimento no Tribunal do Trabalho de Lisboa, o funcionário considerou que em causa estavam "meros piropos" e que o seu comportamento é apenas "parte da sua maneira de ser". Mas o despedimento promovido pela cadeia internacional de hotéis de luxo, considerado lícito em primeira instância, foi já confirmado pelo Tribunal da Relação de Lisboa.

