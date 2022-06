Gestor da Caixa Agrícola de Vila Verde volta atrás em testemunho no tribunal

Gestor da Caixa Agrícola de Vila Verde volta atrás em testemunho sobre garantia bancária dada na privatização da Escola Profissional. Havia dito que ex-autarca nada lhe pediu, mas esta segunda-feira disse o contrário.

O presidente do conselho de administração da Caixa de Crédito Agrícola (CCA)de Vila Verde, José Santos Soares, voltou esta segunda-feira atrás nas declarações que havia feito ao Tribunal de Braga, a 23 de maio, afirmando, desta vez, que, em 2012, apenas prestou uma garantia de 500 mil euros à empresa candidata à privatização da Escola Profissional Amar Terra Verde (EPATV), a Val D' Ensino, devido ao aval do então vereador Rui Silva, e às conversas informais que manteve com o então presidente da Câmara, António Vilela.

O gestor bancário afirmou, durante uma acareação pedida pelo advogado de defesa de Vilela, Artur Marques, que "o interesse e empenho" demonstrado pelo ex-autarca na concessão da garantia bancária tinha sido "determinante" para a resposta positiva que deu, e que veio a permitir o aumento do capital social da escola profissional.

Disse ainda ter mantido "conversas informais" com Vilela e com os outros dois arguidos: Rui Silva, ex-vereador, e João Luís Nogueira, acionista da Val D'Ensino e atual gestor da EPATV.

O juiz-presidente perguntou, depois, a Vilela se mantinha a posição assumida anteriormente, a de que nunca manteve conversas sobre o tema com José Santos Soares, tendo este dito que "nunca com ele falou ou trocou e-mails ou cartas sobre a garantia e a venda da EPATV".

No final, ao JN, o ex-autarca afirmou que o gestor da Caixa Agrícola "faltou à verdade ao Tribunal ao produzir declarações que são falsas."

Havia dito o oposto

Conforme o JN noticiou, naquela data e falando como testemunha, o presidente da CCA local, José Santos Soares, negou que o ex-presidente da Câmara, António Vilela, tenha intercedido no sentido de que fosse dada uma garantia bancária de 500 mil euros à empresa Val D'Ensino, para que esta se pudesse candidatar à privatização de 51% da Escola Profissional. Declarações que esta segunda-feira repudiou, desculpando-se com o facto de, naquele dia, estar perturbado, e ter tido "um dia mau", devido a doença grave de um familiar.

A testemunha desmentiu, assim, o que dissera ao Ministério Público (MP) aquando do inquérito ao processo, o que levou o juiz-presidente a admoestá-lo, por duas vezes, avisando-o para "não brincar com o tribunal" e pondo a hipótese de extrair uma certidão para inquérito por falsas declarações.

Os três arguidos estão a ser julgados por suspeita de corrupção no processo de venda.

Autarcas garantem transparência

A seguir, o tribunal ouviu os ex-presidentes das Câmaras de Terras de Bouro, Joaquim Cracel e José Barbosa de Amares.

Questionados pela procuradora do MP sobre o processo de privatização da EPATV, ambos lembraram que, face à lei 50/2012 do Governo de Pedro Passos Coelho, as autarquias não podiam manter empresas municipais deficitárias, tendo as câmaras de Terras de Bouro, Vila Verde e Amares decidido conjuntamente vender em 2013 os seus 51% a uma empresa ou investidor capaz de a gerir, mas de acordo com os propósitos que presidiram à sua criação, a de ser um polo de ensino profissional nos três concelhos.

"A nossa preocupação foi a de que a escola fosse para um concorrente que assegurasse a qualidade do projeto pedagógico", explicou Cracel, tese seguida por Barbosa que garantiu que foi tudo "transparente".

Conforme o JN tem reportado, o ex-presidente da Câmara está acusado dos crimes de corrupção passiva, prevaricação e participação económica em negócio; Rui Silva de corrupção passiva e prevaricação; e João Luís Nogueira de corrupção ativa e participação económica em negócio.

A acusação considera que António Vilela e Rui Silva fizeram um concurso público pensado para beneficiar a empresa Val D"Ensino, de que Nogueira é proprietário, constituída um ano antes com um capital social de mil euros.

Os arguidos contrapõem que o negócio beneficiou os municípios em dois milhões de euros.

A escola nasceu em 1999 com 399 mil euros: Vila Verde investiu 199 mil (50%), Amares 119 mil (30%) e Terras de Bouro 79 mil (20%).

Os municípios venderam 51% do capital da EPATV à Val D'Ensino em 2012 por 500 mil euros, mas a operação deixou de fora os edifícios de Vila Verde e Amares que continuam na sua posse.