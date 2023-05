Gestor na Suíça nega ter burlado empresário que perdeu 21 milhões

A defesa de um gestor do Banco Privée Espírito Santo, na Suíça, acusado de há mais de uma década ter enganado um empresário que acabaria por perder 21 milhões de euros com o colapso do BES/GES, em 2014, garantiu esta terça-feira, em tribunal, que o seu cliente "não ludibriou" o antigo cliente daquela instituição.

O caso está a ser apreciado no âmbito do processo principal da queda do Banco Espírito Santo (BES) e do Grupo Espírito Santo (GES), cuja acusação foi proferida em julho de 2020. Na altura, o Ministério Público ilibou o bancário, mas o arquivamento foi contestado, em fase de instrução, pelo lesado.

O empresário, da área de distribuição de eletrodomésticos, alega que, apesar de querer apenas colocar o seu dinheiro em depósitos a prazo - menos rentáveis mas, acreditaria, cobertos pelos Estados em caso de insolvência de instituições bancárias - foi ludibriado a investir em instrumentos financeiros de uma sociedade do GES.