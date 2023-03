Gestores hospitalares do Tâmega e Sousa acusados de peculato e abuso de poder

Alexandre Panda Hoje às 07:18 Facebook

Ministério Público censura utilização de viaturas para uso pessoal diário e durante as férias. Administradores garantem legalidade.

Onze administradores do Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa (CHTS), entre eles o atual presidente, Carlos Alberto Silva, foram acusados pelo Ministério Público (MP) de crimes de peculato de uso, por suspeitas de terem, durante cerca de um ano e meio, utilizado viaturas oficiais para uso pessoal, por exemplo durante as férias. Por terem produzido um documento destinado a legitimar o alegado uso abusivo dos veículos, sete dos arguidos vão também responder por abuso de poder.