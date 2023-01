Gestores hospitalares nomearam dezenas de diretores fora da lei

Tribunal de Contas condenou administradores do Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa a pena de multa. Legalidade reposta após auditoria da Inspeção-Geral das Atividades em Saúde.

Cinco membros do Conselho de Administração do Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa (CHTS) foram condenados pelo Tribunal de Contas (TC) a penas de multa por terem nomeado, ao longo de 2019 e 2020, sem qualquer aviso, processo de seleção ou concurso 45 diretores de diversos serviços. A legalidade acabou por ser resposta no ano seguinte, com o lançamento de procedimentos concursais, após uma auditoria da Inspeção-Geral das Atividades em Saúde (IGAS).

Antes de 2017, as administrações hospitalares podiam nomear de forma discricionária qualquer funcionário para lugares de direção. Porém, nesse ano, as regras mudaram com a atualização da lei que regula o regime jurídico e os estatutos nas unidades de saúde. Os procedimentos com vista à nomeação de diretor de serviço passaram a ser objeto de aviso público, de modo a permitir a manifestação de interesse individual.