Gestores públicos condenados a pagar 2,6 milhões do seu bolso

Alexandra Figueira Hoje às 09:31 Facebook

Twitter

Partilhar

Quantia entrou nos cofres públicos após acórdãos do Tribunal de Contas, a título de multa ou de devolução de dinheiro. Processos versam desfalques de centenas de milhares de euros, mas também falhas em contratos de valor relativamente baixo.

Cheques rasurados ou emitidos em nome próprio e de familiares, transferências bancárias para pagar despesas pessoais ou faturas saldadas sem que o fornecedor tenha prestado o serviço. Nos últimos cinco anos, o Tribunal de Contas condenou 90 gestores públicos a devolver ao Estado, do seu próprio bolso, 1,8 milhões de euros. Acrescem 169 condenações a multa (807 mil). Alguns processos envolvem desfalques de centenas de milhares de euros, mas outros há que envolvem quantias muito menores.

As condenações do Tribunal de Contas abrangem presidentes de institutos públicos e escolas profissionais, gestores universitários, autarcas ou administrativos de escolas ou cooperativas [ler ao lado]. Em todos os casos, usaram dinheiro do Estado de forma ilegal ou, de alguma forma, sem cumprir a lei - seja em proveito próprio ou não. Alguns processos foram, inclusive, parar a tribunais criminais, por suspeita do crime de peculato.