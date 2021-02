Ginásio funcionava ilegalmente em zona industrial do Seixal

Rogério Matos Hoje às 13:28 Facebook

A GNR encerrou um ginásio a funcionar ilegalmente na zona industrial de Paio Pires, no Seixal. Os militares do posto local, apoiados pelo Destacamento de Intervenção, deslocaram-se ao espaço esta quarta-feira na sequência de uma denúncia.

No interior encontraram seis jovens com idades entre os 23 e 29 anos, entre funcionários e clientes. Destes, três usufruíam das instalações.

Os seis jovens foram multados por violação do dever geral de recolhimento domiciliário, num valor que parte dos 200 euros. O proprietário do ginásio foi alvo de auto por incumprimento do dever de encerramento de instalações e estabelecimentos. A multa pode partir dos dois mil euros.