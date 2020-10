GNR abre processo interno a casos de covid-19 no Comando do Porto

Reis Pinto Hoje às 09:58 Facebook

A GNR anunciou a abertura de um processo interno para averiguar as circunstâncias em que ocorreu o contágio de 20 militares do Comando do Porto. Conforme o JN revelou, os casos foram detetados após dois almoços-convívio, que juntaram algumas dezenas de pessoas.

Os 20 militares acusaram positivo para a covid-19 após a realização de dois almoços-convívio. Um para assinalar a saída do coronel Jorge Ludovico Bolas da liderança do Comando Territorial do Porto, que terá juntado cerca de 70 militares, e um outro, com cerca de 20 pessoas, para marcar a saída de um militar da secção dos Recursos Humanos.

Em comunicado, o Comando Geral da GNR reforça que "mantém como prioridade a prevenção da doença, a contenção da pandemia e a garantia da segurança de todos os militares da Guarda e dos cidadãos".

"Nesse sentido, para além de garantir a distribuição de equipamento de proteção individual aos militares de todo o dispositivo, está implementado um plano de contingência, ao qual são frequentemente acrescentadas medidas complementares, que prevê o cumprimento escrupuloso das medidas de preservação sanitária e conduta social em vigor, designadamente, o distanciamento social, a etiqueta respiratória, a higienização e as medidas de proteção implementadas do antecedente", sublinha a GNR.

No Comando Territorial do Porto, de acordo com o comunicado, encontravam-se na quinta-feira, 31 militares positivos (no domicílio) e 17 militares suspeitos em isolamento a aguardar resultado de teste efetuado, perfazendo desta forma um total de 46 militares na situação de quarentena.

"O efetivo desta Unidade da Guarda é de 1.625 militares, pelo que desta situação não resultou qualquer limitação ao cumprimento da missão da GNR", lê-se no comunicado.