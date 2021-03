GNR acaba com festa ilegal com 50 pessoas em Loulé

Marisa Rodrigues Hoje às 14:58 Facebook

Twitter

Partilhar

A GNR terminou com uma festa ilegal com 50 pessoas, entre os 19 e os 45 anos, que decorria no domingo numa moradia na localidade de Cerro de Alfeição, no concelho de Loulé.

Os militares atuaram na sequência de uma denúncia de ruído. Segundo fonte da GNR, o alerta, feito às 9.15 horas, dava conta de uma festa ilegal a decorrer no interior de uma moradia.

À chegada ao local, a GNR constatou que a festa ainda estava a decorrer, tendo encontrado alguns dos participantes no exterior da casa.

Em comunicado, a GNR adianta que "foi dada ordem para terminar a festa, tendo os ocupantes da moradia acatado e abandonado o local". Nas diligências que se seguiram "foram identificadas 50 pessoas por violação do dever geral de recolhimento obrigatório e elaborados os respetivos autos de contraordenação, tendo ainda sido remetido um auto de notícia ao Tribunal Judicial de Loulé".

A operação da GNR de Loulé contou com o reforço do Destacamento de Intervenção de Faro.