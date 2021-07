GNR acaba com festa ilegal com mais de 100 pessoas em Esposende

Hoje às 13:23 Facebook

A GNR acabou no domingo com uma festa ilegal em Esposende, no distrito de Braga, na qual se encontravam mais de 100 pessoas a desrespeitar as medidas em vigor de contenção da pandemia de covid-19.

Em comunicado, a GNR refere ter recebido uma denúncia de que estaria a decorrer uma festa ilegal numa residência particular e que quando os militares chegaram ao local constataram a presença de cerca de 20 pessoas, que "alegadamente seriam elementos da família do proprietário e alguns amigos".

Contudo, após nova denúncia, "a GNR voltou ao local e verificou que decorria uma festa com mais de 100 pessoas em pleno desrespeito pelas normas vigentes de contenção da pandemia de covid-19".

O evento "foi cessado de imediato, o proprietário foi identificado e os factos foram comunicados ao Tribunal Judicial de Esposende", acrescenta.