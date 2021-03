GNR acaba com festa ilegal em praia fluvial de Portalegre

JN/Agências Hoje às 18:19 Facebook

A GNR acabou com uma festa ilegal em Gavião (Portalegre), no sábado, e identificou 11 jovens participantes, três deles menores de idade, por violação do dever geral de recolhimento, devido à covid-19.

O Comando Territorial de Portalegre da GNR explicou, em comunicado, que a festa decorreu na praia fluvial do Alamal, no concelho alentejano de Gavião, no sábado.

No total, foram identificadas 11 pessoas, entre os 15 e os 20 anos, disse a GNR.

Contactada pela agência Lusa, fonte da Guarda acrescentou que, deste total de jovens, "três são menores de idade".

"Face ao incumprimento do dever geral de recolhimento domiciliário, à inobservância das regras de realização de eventos e ao consumo de bebidas alcoólicas na via pública, foram elaborados os respetivos autos de contraordenação", referiu o comunicado.

A mesma fonte contactada pela Lusa explicou que os militares passaram "16 autos de contraordenação", alguns por desobediência quanto ao dever geral de recolhimento domiciliário e outros por jovens na festa estarem "a consumir bebidas alcoólicas na via pública".

No caso dos menores de idade, "foram feitas três sinalizações para a Comissão de Proteção de Crianças e Jovens (CPCJ)", indicou.

No comunicado, a GNR explicou que, após a diligência, as 11 pessoas foram encaminhadas para os respetivos domicílios.

A GNR disse ainda que esta operação foi desenvolvida no decorrer de uma ação de patrulhamento, no âmbito da qual os militares se depararam com a festa ilegal.