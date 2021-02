GNR acabou com festa ilegal em moradia transformada "em discoteca"

Alexandra Lopes Hoje às 11:02 Facebook

A GNR de Famalicão acabou com uma festa ilegal que decorria na madrugada desta terça-feira, numa moradia em Gondifelos, Famalicão. Estavam presentes 19 jovens com idades entre os "20 e os 30 anos" oriundos de vários concelhos da região.

Segundo as informações que o JN conseguiu recolher trata-se de uma moradia privada, situada numa zona habitacional, usualmente alugada para a realização de festas.

Por volta das 00.30 horas desta terça-feira, a GNR foi alertada para a realização da festa, até pelo ruído que se ouvia da casa, e deslocou-se ao local. Identificou e autuou os 19 jovens por violação do dever de recolhimento obrigatório, e outros que estavam a chegar para entrarem na festa. "Os jovens acataram e recolheram a casa", adiantou fonte da GNR, que adiantou que cerca das " 2.30 horas" a situação ficou resolvida.

A mesma fonte disse ao JN que a moradia é conhecida das autoridades porque já no final do ano passado a GNR teve de intervir para terminar com uma festa do género. A mesma fonte revela que o proprietário da casa está identificado mas não deverá ser autuado, uma vez que poderá ter alugado a casa para fins que podem não ter sido respeitados pelos jovens.

As coimas aplicadas aos participantes na festa e aos que estavam a chegar situam-se na ordem dos 200 euros. Os jovens transformaram a moradia "numa espécie de discoteca", disse fonte da GNR, à Lusa.