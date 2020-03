GNR agredido por acabar com festa durante recolher obrigatório

JN Hoje às 18:50 Facebook

Um militar da GNR do posto de Carvoeiro, no Algarve, foi agredido na cabeça com uma garrafa partida, quando tentava acabar com uma festa familiar, proibida pelo estado de emergência, em Lagoa. O guarda teve de ser suturado com quatro pontos. Pai e filho foram detidos.

Foram uns vizinhos da família que alertaram as autoridades por causa do barulho, no passado sábado. Chegado ao local, os militares começaram por pedir que a festa, um churrasco com cerca de dez pessoas, terminasse, mas foram logo agredidos. O guarda, com cerca de 30 anos, foi agredido com uma garrafa de cerveja pelos familiares.

A contenda só terminou depois de a GNR ter enviados reforços para o local. Pai e filho, de 22 e 44 anos foram detidos e mais tarde libertados.

O militar teve de ser transportado para o hospital, mas entretanto já teve alta.