GNR alerta para burla em recolha de donativos para comprar material médico

A GNR apelou, esta quarta-feira, a que quem queira contribuir com dinheiro para a compra de material médico preencha o formulário criado para o efeito pela Direção-Geral de Saúde (DGS). O objetivo é combater burlas na recolha de donativos.

"Se receber algum pedido de donativo (através de e-mails, telefonemas ou mensagens nas redes sociais), por alegada organização, para contribuir com financiamento para a compra de equipamentos, financiamento de vacinas, compra de máscaras, luvas, serviços ou outros apoios, com o intuito de combate à pandemia de Covid-19, não contribua com dinheiro, informação ou qualquer outro bem! Possivelmente, está a cair num esquema de burla, em que alguém se está a aproveitar da sua boa vontade", alerta a GNR, numa publicação partilhada nas suas redes sociais.

A instituição propõe, em contrapartida, que quem, a título individual ou coletivo, pretenda ajudar o Serviço Nacional de Saúde mostre a sua disponibilidade através do formulário criado para o efeito pela DGS e pelo Ministério da Saúde. Além de indicarem o seu nome e os seus contactos, os interessados são convidados a precisar que tipo de apoio querem prestar: "equipamento"; "serviços" ou "outro".

"Em caso de suspeita de burla, informe a GNR", pede esta força de segurança.