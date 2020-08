GNR apanha droga e armas em armazém fechado e detém suspeito 

Rogério Matos Hoje às 18:52 Facebook

A GNR de Fernão Ferro deteve um homem de 39 anos por tráfico de estupefacientes e posse de armas proibidas. O suspeito foi abordado por militares quando entrava num armazém que estaria a ocupar ilegalmente.

No interior do espaço, os militares encontraram 55 doses de haxixe, uma faca, uma catana, uma arma de caça submarina e quatro gazuas, normalmente utilizadas para a prática de ilícitos criminais por funcionarem em portas e cadeados.

Os militares seguiam uma investigação em que o suspeito estaria a ocupar um armazém de forma ilegítima e com a autorização do proprietário, entraram no espaço.