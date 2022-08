GNR apanhado com álcool quis engolir talão do teste

Apresentou-se ao serviço no posto de Nisa com uma taxa de alcoolemia de 1,19. Foi detido e está suspenso.

Um militar do Posto da GNR de Nisa foi detido por crime de insubordinação por desobediência depois de se ter apresentado ao serviço com uma taxa de alcoolemia de 1,19 e um comportamento alegadamente alterado. Ainda tentou engolir o talão com o resultado dos testes. Por segurança, acabou por ser fechado numa cela, praticamente despido. Já foi suspenso.

O guarda em questão tem 21 anos e está ao serviço há cinco meses. Segundo informações a que o JN teve acesso, tudo terá começado quando Rafael Fernandes solicitou ao comandante do posto, o segundo-sargento Sá Ribeiro, um fim de semana de folga para cuidar dos pais. Inclusivamente, terá questionado o superior sobre se não seria melhor pedir uma baixa médica, de apoio à família. Em resposta, Sá Ribeiro terá dito que bastava apenas tirar a folga.