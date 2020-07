GNR apreende 12 motas por alterações às características construtivas

Rogério Matos Hoje às 18:45 Facebook

A GNR de Setúbal apreendeu na noite de quarta-feira, em Azeitão, Setúbal, 12 motas por alterações às características construtivas.

Ao que o JN apurou, as alterações eram na maioria estéticas, como remoção de bancos ou de filtros de partículas em motas que os tinham de fabrico.

As apreensões decorreram no âmbito de uma operação realizada numa zona da vila onde costumam passar vários motards e com o intuito de sensibilizar os motociclistas para os perigos resultantes da condução imprudente, assim como para a importância do uso de equipamentos de proteção.

A ação de fiscalização contou com militares do Destacamento Territorial de Setúbal, de Trânsito e de Intervenção. Foram ainda detetadas 46 infrações ao código da estrada por condutores de viaturas ligeiras. Em causa a falta de uso de cinto de segurança, entre outras infrações.