GNR apreende 130 quilos de polvo em Odemira

O subdestacamento de Controlo Costeiro de Vila Nova de Milfontes apreendeu 130 quilos de polvo, com um valor estimado de 1040 euros, na Azenha do Mar, São Teotónio.

Na sequência da apreensão, por fuga à venda do pescado em lota, que ocorreu na terça-feira, foi identificado um pescador de 43 anos e elaborado um auto de contraordenação, cuja coima pode atingir os 3.740 euros.

É a segunda apreensão do género este mês. No dia 1 de março, a Unidade de Controlo Costeiro (UCC) da GNR tinha apreendido na lota da Entrada da Barra, em Zambujeira do Mar, 43,4 quilos de pescado diverso e de polvo, cujo valor atingiu 423 euros. Na ocasião foi identificado um pescador de 45 anos.

As operações da UCC visam dar cumprimento ao regime de venda de peixe fresco, obrigatoriamente em lota e pelo sistema de leilão, mantendo o sistema de regulação de preços e acautelar o cumprimento das cotas de captura.