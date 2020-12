GNR apreende 400 quilos de amêijoa em carrinha durante operação Stop 

Rogério Matos Hoje às 21:19 Facebook

A GNR de Palmela apreendeu 400 quilos de amêijoa japonesa capturada no Tejo numa carrinha durante uma ação de fiscalização rodoviária em Pegões, Montijo. A captura desta amêijoa no Tejo é ilegal por razões sanitárias.

A apreensão decorreu este domingo. Os militares do Posto Territorial de Canha intercetaram uma carrinha na Estrada Nacional n.º 4, em Pegões, no âmbito de uma ação de fiscalização rodoviária. No interior da carrinha, militares detetaram vários sacos de amêijoa japonesa, que tinha sido capturada no Rio Tejo, na localidade de Samouco.

Por se encontrar proibida a pesca deste tipo de bivalves no local, bem como pela falta de documento de registo, a mercadoria foi apreendida e foi elaborado um auto de contraordenação, correspondente a uma coima que pode chegar aos 3740 euros.

Os bivalves, por se encontrarem ainda vivos, foram devolvidos ao seu habitat natural. A GNR reforça que a introdução no consumo deste tipo de bivalves pode colocar em causa a saúde pública, em resultado de possíveis contaminações através de toxinas, uma vez que não são sujeitos a uma depuração adequada nem ao seu rigoroso controlo higiossanitário.