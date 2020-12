GNR apreende 550 mil cigarros de contrabando na A3

Joaquim Gomes Hoje às 16:46 Facebook

A GNR apreendeu 550 mil cigarros de contrabando, com o valor comercial de cerca de 115 mil euros, que, caso não tivessem sido confiscados, causariam um prejuízo ao Estado na ordem dos 96.500 euros.

Segundo a GNR, "no âmbito de uma fiscalização de prevenção e combate à evasão e fraude tributárias, na A3, os militares abordaram um veículo ligeiro de mercadorias que transportava 55 caixas de tabaco que não ostentavam a estampilha fiscal exigida para a sua comercialização em território nacional". Segundo apurou o JN, a apreensão foi feita na zona do Nó de Cabreiros, concelho de Braga.

Ainda de acordo com a GNR, foi elaborado auto de notícia por presunção da prática do crime de introdução fraudulenta no consumo, que irá ser remetido para o Tribunal Judicial de Braga.

A operação esteve a cargo do Destacamento do Porto da Unidade de Ação Fiscal da GNR, em cooperação com o Destacamento de Trânsito de Viana do Castelo.