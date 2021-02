GNR apreende arma de fogo a suspeito de ameaçar casal em Mirandela

Fernando Pires Hoje às 12:04 Facebook

O Núcleo de Investigação Criminal da GNR de Mirandela, com o apoio do posto territorial, desenvolveu, na passada terça-feira, uma operação de busca domiciliária, na aldeia de Lamas de Orelhão (concelho de Mirandela), no âmbito de uma investigação sobre um crime de ameaças com arma de fogo.

O Comando Territorial da GNR de Bragança adianta, em comunicado, que a operação foi desencadeada "na sequência de uma denúncia" e culminou com o cumprimento de um mandado de busca na residência do suspeito, onde foi apreendida uma espingarda sem registo ou qualquer tipo de documentação, bem como 55 munições de diversos calibres e dois coldres.

O suspeito de 47 anos de idade e já condenado pelo crime de homicídio, foi detido pelo crime de detenção de arma proibida, constituído arguido, interrogado e libertado com a medida de coação de termo de identidade e residência.