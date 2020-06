GNR apreende armas num processo de violência doméstica

Glória Lopes Hoje às 17:34 Facebook

Twitter

Partilhar

A GNR anunciou esta sexta-feira a apreensão de duas armas e munições a um homem de 38 anos em Freixo de Espada à Cinta.

A apreensão foi efetuada pelo Núcleo de Investigação e Apoio de Vítimas Específicas (NIAVE), na passada quinta-feira, durante uma investigação de um crime de violência doméstica. Os militares apuraram que o homem é suspeito de ameaçar de morte e injuriar a ex-companheira, de 36 anos, através de chamadas telefónicas.

Segundo uma fonte do comando da GNR em Bragança a este indivíduo foi apreendida uma arma de fogo, 22 munições e uma arma de pressão de ar.

O casal, com dois filhos de 13 e 18 anos, está separado há dois anos. As armas foram apreendidas como medidas cautelares e de polícia, estando ambas em situação legal. Os factos foram remetidos para o Tribunal Judicial de Matosinhos.

No início da semana, mas em Miranda do Douro, um homem que fazia a desmatação do terreno circundante de um edifício devoluto, no âmbito das medidas previstas para prevenção de incêndios rurais, deparou-se com uma arma ao que tudo indica abandonada. "O profissional contratado pelos proprietários do terreno viu a arma de fogo caída no meio do mato e entregou-a à Guarda Nacional Republicana", informou a mesma fonte.