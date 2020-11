GNR apreende equipamento industrial furtado no valor de 125 mil euros

Glória Lopes Hoje às 19:07 Facebook

A GNR anunciou, esta segunda-feira, a apreensão de diversas máquinas e veículos industriais, no concelho de Miranda do Douro, no valor de cerca de 125 mil euros, por suspeitas de terem sido furtados.

A apreensão ocorreu na sequência de uma denúncia à GNR, o que levou os militares a realizar investigações que permitiram apurar que o equipamento teria sido furtado. A Guarda apurou que as máquinas e os veículos encontravam-se escondidos num armazém situado num local isolado.

No total foram apreendidos 15 cilindros compactadores de solo, quatro dos quais em fase de desmantelamentos, três compressores pneumáticos, três corta-relvas e dois geradores.

Esta ação contou com o reforço dos Postos Territoriais de Mogadouro, Sendim e Miranda do Douro.

Os factos foram remetidos ao Tribunal Judicial de Miranda do Douro.