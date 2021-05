GNR apreende folha de tabaco que dava para 27 mil cigarros

JN/Agências Hoje às 14:19 Facebook

Twitter

Partilhar

A GNR apreendeu 27 quilos de folha de tabaco, o necessário para 27.000 cigarros, e mais 460 cigarros já prontos, durante uma operação na Área Metropolitana do Porto, informou hoje fonte policial.

"A folha de tabaco estava já triturada e acondicionada em sacos de plástico, pronta a ser comercializada", segundo a Unidade de Ação Fiscal do Porto da GNR, que fez a apreensão durante a realização, na quarta-feira, de duas buscas em empresas e outras duas em residências.

Em comunicado, a GNR esclarece que a folha de tabaco apreendida daria para produzir 27 mil cigarros, sendo que o seu valor, juntamente com o valor dos cigarros apreendidos, ascende a 5.500 euros, representando um prejuízo fiscal para o Estado de aproximadamente 4.700 euros.

No processo foram identificadas duas pessoas, uma de 43 anos e outra de 58, por introdução fraudulenta do tabaco no consumo sem o pagamento do imposto tributário devido.