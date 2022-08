GNR apreende jogos de fortuna à venda em loja em Sines

A GNR de Sines apreendeu jogos de fortuna ou azar, como poker, roleta e bingo, à venda num estabelecimento comercial na cidade. Os dois proprietários, homens de 32 e 34 anos, foram constituídos arguidos.

As apreensões decorreram durante uma ação de fiscalização à superfície comercial. Os militares encontraram o material exposto para venda ao público em geral, sem que para tal houvesse autorização da Inspeção-Geral de Jogos.

Foram apreendidos sete jogos Professional Poker chips, quatro jogos Texas Hold"em Poker Set, sete jogos Harmon Cartas, oito jogos Dominó Chips Domino Fantastico, uma roleta Fanny Rolette, um jogo Bingo Lotto e seis tombolas Jogo do Bingo CB Games.

A GNR relembra que a dependência no jogo é reconhecida como uma patologia, sendo necessário estar alerta aos sinais que revelem a adição do jogador, pois é comum que aqueles que sofrem desta perturbação ponham em risco o seu trabalho e contraiam dívidas, acabando por inviabilizar a sua interação com a sociedade e adotem um comportamento autodestrutivo. É por este motivo, fundamental, uma fiscalização contínua e presente neste âmbito, de forma a sinalizar as pessoas com esta dependência, e reprimir quem utiliza e explora, de forma descontrolada e dissimulada, este tipo de equipamentos ou promove jogos de fortuna ou azar.