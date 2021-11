GNR apreende mais de duas toneladas de pescado em Matosinhos

Hoje às 09:33 Facebook

A Unidade de Controlo Costeiro da GNR apreendeu 1687,5 quilos de biqueirão e 675 quilos de sardinha no porto de pesca de Matosinhos, no distrito do Porto, por captura em excesso

Em comunicado, a GNR refere que os militares fiscalizaram uma embarcação de pesca no porto de Matosinhos que ultrapassou o limite diário de capturas permitido por lei de biqueirão e sardinha, tendo sido identificado um homem de 41 anos e elaborado o respetivo auto de contraordenação.

O pescado foi apreendido e, depois de submetido à verificação higiossanitária, foi entregue a várias instituições de solidariedade social, anunciou a GNR, em comunicado, esta terça-feira de manhã.

A apreensão decorreu no âmbito de uma ação de fiscalização destinada ao controlo das regras de captura, desembarque e comercialização de pescado fresco, no porto de pesca de Matosinhos.

A GNR recorda que "os recursos marítimos devem ser explorados de modo a garantir, a longo prazo, a sustentabilidade ambiental, económica e social da pescaria, dentro de uma abordagem de precaução, definida com base nos dados científicos disponíveis, procurando-se simultaneamente assegurar os rendimentos da pesca aos seus profissionais".