GNR apreende mais de um tonelada de amêijoa branca em Matosinhos

JN/Agências Hoje às 13:32 Facebook

Twitter

Partilhar

A Unidade de Controlo Costeiro da GNR anunciou, esta terça-feira, a apreensão, durante a madrugada, de 1,38 toneladas de amêijoa branca, num valor estimado de 11072 euros, no porto de pesca de Matosinhos.

No âmbito de uma ação de fiscalização levada a cabo com o objetivo de controlar o cumprimento das regras de descarga, transporte, comercialização e regime de primeira venda de pescado fresco, os militares da Guarda detetaram uma embarcação de pesca com 1,38 toneladas de amêijoa branca capturada em zona proibida.

Em comunicado, a GNR refere que foi identificado um homem de 47 anos, mestre da embarcação, e elaborado o respetivo auto de contraordenação punível com coima até 44.890 euros.

De acordo com a GNR, após análise higiossanitária, os espécimes vivos foram devolvidos ao seu habitat natural.

A Guarda sublinha que a captura, depósito e expedição deste tipo de bivalves, sem que sejam sujeitos a depuração ou ao controlo higiossanitário, pode colocar em causa a saúde pública, sobretudo nos grupos mais vulneráveis (crianças e idosos), caso sejam introduzidas no consumo, devido à possível contaminação com toxinas.