GNR apreende máquinas de jogo ilegal em café na Costa da Caparica 

A GNR de Almada apreendeu duas máquinas de jogo ilegal num estabelecimento comercial na Costa da Caparica. No interior das máquinas estavam 103,50 euros. A proprietária do estabelecimento, uma mulher de 35 anos, foi constituída arguida.

Na sequência de uma ação de patrulhamento, os militares do Posto da GNR da Costa da Caparica fiscalizaram um estabelecimento comercial onde foram detetadas duas máquinas de jogo de fortuna ou azar, com pagamentos de prémios monetários, que foram apreendidas juntamente com 103,50 euros em numerário.

Durante a ação de fiscalização, foi identificado um homem de 64 anos a vender vestuário contrafeito na via pública. Ao aperceber-se da presença dos militares, o suspeito tentou resguardar-se no interior de um estabelecimento comercial, onde acabou por ser identificado. A Guarda apreendeu onze artigos de vestuário contrafeito.