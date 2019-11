GNR apreende máquinas de jogo ilegal em Marco de Canaveses

Hoje às 10:47 Facebook

A GNR identificou três homens pelo crime de exploração de jogo na zona de Alpendurada, no concelho de Marco de Canaveses, e aprendeu cinco máquinas ilegais.

Em comunicado, a GNR refere que os militares "detetaram em quatro estabelecimentos máquinas de jogo ilegal, tabaco sem estampilha fiscal e produto estupefaciente, tendo sido apreendido diverso material".

Além das máquinas, procedeu-se à apreensão de um tablet e um telemóvel associados à prática de jogo ilegal, bem como 29 maços de tabaco sem estampilha fiscal.

No âmbito da operação, que contou com o reforço de um binómio cinotécnico de deteção de droga do Destacamento de Intervenção do Porto, foram também identificados mais "três homens por consumo de droga".

Os factos foram remetidos ao Tribunal de Instrução Criminal de Marco de Canaveses.