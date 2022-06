GNR apreende nove armas proibidas a taxista

Um sexagenário, residente em Pedrógão do Alentejo, concelho de Vidigueira, foi detido e constituído arguido pela GNR, pela posse de nove armas proibidas, seis de fogo e três brancas, tendo o processo sido remetido para o Tribunal Judicial de Cuba.

O indivíduo, de 65 anos, estava a ser investigado desde o início do ano por militares do Núcleo de Investigação Criminal de Beja, pela prática de ameaças agravadas contra pessoas da localidade. As diligências de investigação levadas a cabo pela Guarda culminaram, na quinta-feira, no cumprimento de quatro mandados de busca, uma domiciliária e três em veículos.

Da operação resultou a apreensão de duas armas de caça, duas de ar comprimido e dois revólveres, 366 munições de diferentes calibres, duas catanas e um punhal.

Dada a perigosidade associada à detenção do indivíduo, taxista de profissão, a ação da GNR contou com o reforço do Destacamento de Intervenção do Comando Territorial de Beja.