GNR apreende quase quatro mil litros de vinho do Porto para venda ilegal

A Unidade de Ação Fiscal (UAF) da GNR apreendeu 3730 litros de vinho do Porto, por introdução fraudulenta no consumo de bebidas alcoólicas, no concelho de Peso da Régua, foi esta quarta-feira anunciado.

No âmbito do processo, segundo fonte da GNR, um homem de 57 anos foi constituído arguido.

Através do Destacamento de Ação Fiscal (DAF) do Porto, a GNR investigava há dois anos a introdução fraudulenta ao consumo, tendo realizado na terça-feira uma operação policial que culminou no cumprimento de quatro mandados de busca.

As buscas decorreram numa residência, num armazém e em duas viaturas e resultaram na apreensão de 3730 litros de vinho do Porto.

De acordo com a GNR, o valor das bebidas alcoólicas apreendidas ascende a 22 380 euros, sendo que a sua comercialização ilícita teria causado um prejuízo ao Estado em sede de Imposto sobre o Álcool e Bebidas Alcoólicas (IABA) num valor de 2909 euros.

A Guarda disse que os factos foram comunicados ao Tribunal Judicial de Peso da Régua.