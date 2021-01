GNR apreende quase quatro quilos de meixão em Vila do Conde

Hoje às 13:56 Facebook

A GNR apreendeu cerca de quatro quilogramas de meixão em estado juvenil, avaliado em 5700 euros, no rio Ave, concelho de Vila do Conde, distrito do Porto.

Em comunicado, a Unidade de Controlo Costeiro da GNR, através do Subdestacamento de Controlo Costeiro de Esposende, explica que a apreensão ocorreu "no âmbito de uma ação de fiscalização e vigilância do controlo da captura, detenção, transporte e comercialização ilegal" de meixão.

"Os militares da Guarda detetaram um indivíduo, de 38 anos, com 3,8 quilos desta espécie que utilizava vários utensílios de pesca e redes para a sua captura que, devido às características, são extremamente lesivas à fauna existente. O material utilizado na captura e o meixão foram apreendidos, tendo sido devolvido ao seu habitat natural por se encontrar vivo", refere a GNR.

O suspeito foi constituído arguido, e os factos remetidos ao Tribunal Judicial de Vila do Conde.

A GNR alerta que "a enguia europeia ("Anguilla anguilla") que na fase larvar é conhecida por enguia juvenil/meixão, é uma espécie considerada em perigo e que tem sofrido grande redução em razão da pesca ilegal, impedindo desta forma o normal ciclo de reprodução, colocando em causa a sustentabilidade da espécie".