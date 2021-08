GNR apreende uma tonelada de ameijoa do Tejo em carrinha suspeita 

Rogério Matos Hoje às 12:57 Facebook

A GNR de Palmela apreendeu no Pinhal Novo uma tonelada de amêijoa japónica do Rio Tejo numa carrinha. A condutora, uma mulher de 35 anos, foi identificada e os bivalves devolvidos ao habitat natural. A captura e consumo destes bivalves do Rio Tejo é ilegal e um perigo para a saúde pública devido à elevada toxicidade.

A apreensão deu-se no âmbito de uma fiscalização ao veículo suspeito que circulava no Pinhal Novo. Os militares constataram que os bivalves não dispunham de documentação que permitisse determinar a sua origem e rastreabilidade, e apreenderam-nos.