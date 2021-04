GNR apreendeu 17 quilos de haxixe a dois chefes de rede criminosa

Roberto Bessa Moreira Hoje às 16:55 Facebook

Twitter

Partilhar

Traficantes também estavam na posse de 39 mil euros em dinheiro. Primeira fase da operação agora concluída já tinha permitido a detenção de sete traficantes.

A GNR apreendeu 17 quilos de haxixe, mais de sete de canábis e ainda uma quantia superior a 39 mil euros em dinheiro, que estavam na posse de dois traficantes que abasteciam os concelhos de Vila Nova de Gaia e Santa Maria da Feira. Estes dois homens, de 58 e 49 anos, foram detidos naquela que foi a segunda fase de uma operação que, em janeiro deste ano, já tinha permitido ao Núcleo de Investigação Criminal de Vila Nova de Gaia da GNR a apreensão de dez quilos de haxixe, 392 quilos de folhas de tabaco moído, 47 600 cigarros e 143 doses de liamba. Nessa ocasião, sete traficantes, que eram fornecidos pelos dois homens agora apanhados, foram detidos.

Para além dos 17 quilos de canábis (avaliados em cerca de 60 mil euros) e dos sete de canábis, a operação levada a cabo nesta segunda e terça-feira levou à apreensão de 409 doses de cocaína, 909 doses de MDMA, 300 litros de diversas bebidas alcoólicas e dois carros. A maioria desta droga estava na posse do homem de 49 anos, já com antecedentes por tráfico de droga e detido em Santa Maria da Feira. Este comprava a droga a um reformado do setor automóvel detido em Vila Nova de Gaia e que, devido à sua discrição, nunca tinha sido envolvido em processos relacionados com o tráfico de estupefacientes.

Estes dois indivíduos abasteciam os oito traficantes de rua detidos em janeiro, numa operação que envolveu cerca de cem militares da GNR. Todos integravam uma das principais redes de tráfico de droga a atuar no Grande Porto e vendia, sobretudo haxixe, em locais frequentados por adolescentes. Muitos eram cafés, mas também havia quem traficasse à porta de escolas. "O grupo era muito organizado e cauteloso", avançou, à data, fonte ligada à investigação. A rede criminosa pagava, inclusive, avultadas quantias aos proprietários de "casas de recuo" para manter a droga escondida. Numa fase seguinte, a droga era levada pelos elementos de nível intermédio aos pequenos traficantes, para que estes a vendessem aos toxicodependentes.