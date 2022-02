GNR apreendeu 700 quilos de haxixe numa embarcação em Olhão

RP Hoje às 09:49 Facebook

A GNR apreendeu, no domingo, no porto de pesca da Fuseta, em Olhão, 700 quilos de haxixe, que se encontravam a bordo de uma embarcação. Os tripulantes conseguiram fugir.

A operação foi concretizada pela Unidade de Controlo Costeiro, através do Subdestacamento de Controlo Costeiro de Olhão, após o Sistema Integrado de Vigilância, Comando e Controlo (SIVICC) ter detetado uma embarcação a navegar em ocultação de luzes e com um comportamento suspeito junto à barra da Fuseta.

"Face às suspeitas levantadas, de imediato foram mobilizados meios da Guarda para o local, com o intuito de se proceder à abordagem da embarcação suspeita que, momentos depois, entrou no porto de pesca da Fuseta. Na sequência da ação policial foi possível intercetar a embarcação que continha aproximadamente 700 quilos de haxixe (20 fardos), impedindo-se assim o desembarque do produto estupefaciente e acautelando-se a prova", refere a GNR, em comunicado.

Os tripulantes conseguiram fugir e a embarcação foi apreendida, assim como o haxixe, tendo os factos sido remetidos ao Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) de Faro.

A UCC, com competências específicas de vigilância, patrulhamento e interceção terrestre ou marítima em toda a costa e mar territorial do continente e das Regiões autónomas, gere ainda o Sistema Integrado de Vigilância, Comando e Controlo (SIVICC), que visa garantir a deteção, localização e identificação de ameaças no mar territorial, orla costeira e fronteira externa marítima da União Europeia.