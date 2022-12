GNR apreendeu camião com 809 botijas da "droga do riso"

Reis Pinto Hoje às 16:15 Facebook

A GNR apreendeu 809 botijas de óxido nitroso, em Tavira, que eram transportadas num camião oriundo de Espanha. O veículo foi detetado na ponte sobre o rio Guadiana e intercetado na Via do Infante.

A apreensão, divulgada esta segunda-feira pela GNR, surgiu na sequência de uma investigação com base em informações do Centro de Cooperação Policial e Aduaneiro de Castro Marim e Ayamonte e no intercâmbio de informações com a Guardia Civil, de Espanha.

"Foi realizada uma operação de vigilância na fronteira terrestre, junto à Ponte Internacional sobre o Rio Guadiana, que permitiu detetar a circulação de um veiculo pesado de mercadorias suspeito, oriundo de Espanha. Os militares da Guarda conseguiram intercetar e fiscalizar a viatura, na Via do Infante, já no concelho de Tavira, onde foi possível constatar que transportava 809 botijas de óxido nitroso, no valor estimado de mais de 55 mil euros, as quais foram apreendidas, uma vez que não eram acompanhadas da respetiva autorização por parte da Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde (Infarmed) ou documentação que comprovasse que se destinavam a fins farmacêuticos", informou a GNR.

Além da apreensão das botijas, foram identificados dois homens, com 31 e 35 anos, que seguiam na viatura, tendo os factos sido comunicados ao Tribunal Judicial de Tavira.

A ação contou com o reforço do Destacamento de Trânsito de Faro.