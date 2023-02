GNR apreendeu duas embarcações e 100 fardos de haxixe

Reis Pinto Hoje às 16:52 Facebook

A Unidade de Controlo Costeiro da GNR, em colaboração com a Guardia Civil de Espanha, deteve dois homens, de 19 e 52 anos, e apreendeu duas embarcações que transportavam cerca de 100 fardos de haxixe, na foz do Guadiana.

O alerta foi dado pelas Equipas de Vigilância da Guardia Civil, que detetou uma Embarcação de Alta Velocidade (EAV), permitindo a sua interceção já sem tripulantes a bordo e em território espanhol. Os militares da GNR do Subdestacamento de Controlo Costeiro de Vila Real de Santo António verificaram a presença de pequenas embarcações nas proximidades, que procuraram fugir à Guarda.

Foi intercetada uma delas, com cerca de cinco metros e um motor de alta potência, de pavilhão espanhol, e com dois tripulantes suspeitos. Foi ainda apreendida a EAV, com perto de 12 metros de comprimento e três motores de 300 cavalos e cerca de 100 fardos de haxixe.

Todas as apreensões e detenções ficaram a cargo da Guardia Civil, autoridade territorialmente competente.