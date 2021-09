GNR apreendeu na Maia meia tonelada de folha de tabaco

Hoje às 12:11 Facebook

A Unidade de Ação Fiscal, através do Destacamento de Ação Fiscal do Porto da GNR, apreendeu, num armazém na Maia, meia tonelada de folha de tabaco, com capacidade para produzir mais de 500 mil cigarros.

No âmbito de uma investigação direcionada para o controlo da circulação de mercadorias, os militares da Guarda deram cumprimento a um mandado de busca não domiciliária num armazém, onde detetaram cerca de meia tonelada de folha de tabaco em local não autorizado e sem controlo aduaneiro.

Segundo a GNR, caso tivesse sido introduzido no consumo através dos circuitos comerciais marginais, "o tabaco apreendido teria causado um prejuízo ao Estado, em sede de Imposto Especial sobre o Consumo do Tabaco, de aproximadamente 86 mil euros".

Um homem, de 34 anos, foi constituído arguido e sujeito a Termo de Identidade e Residência