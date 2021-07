GNR apreendeu na Moita 11 botijas da "droga do riso"

RP Hoje às 14:46 Facebook

A GNR apreendeu na Moita, na madrugada deste sábado, durante uma ação de fiscalização a diversos estabelecimentos comerciais, 11 garrafas de óxido nitroso, conhecido como a "droga do riso".

A operação, realizada em colaboração com a ASAE e com a Autoridade para as Condições do Trabalho, teve como principal objetivo "prevenir e detetar situações ilícitas, assim como potenciar o sentimento de segurança dos cidadãos", refere a GNR.

A operação incidiu na fiscalização do cumprimento das medidas de mitigação da pandemia e na fiscalização administrativa de estabelecimentos da localidade.

Durante a operação, foram apreendidas uma arma de fogo municiada, sete munições, 11 garrafas de óxido nitroso, uma soqueira e 20,5 doses de cocaína.

O proprietário de um dos estabelecimentos foi notificado para o encerramento definitivo de atividade, podendo incorrer no crime de desobediência em caso de reincidência e foi ainda detido um homem, com 23 anos, por posse de arma proibida.

A operação contou com o reforço dos Destacamentos Territoriais de Almada e de Palmela, do Destacamento de Intervenção de Setúbal e de Évora e do Grupo de Intervenção Cinotécnica da Unidade de Intervenção.