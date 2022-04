GNR apreendeu no Barreiro 1,5 toneladas de folha de tabaco

Hoje às 11:11 Facebook

A Unidade de Ação Fiscal da GNR, através do Destacamento de Ação Fiscal de Lisboa, apreendeu esta sexta-feira, no Barreiro, 1500 quilos de folha de tabaco triturada. Caso aquele tabaco tivesse chegado ao consumidor, o prejuízo para o Estado seria superior a 320 mil euros.

No decorrer de uma ação de fiscalização rodoviária direcionada para o controlo de bens em circulação, os militares abordaram uma viatura que transportava 1 500 sacos individuais, cada um contendo um quilo, de folha de tabaco triturada, prontos para comercialização e venda ao consumidor final.

No seguimento da ação verificou-se ainda que não cumpriam os requisitos definidos na lei para a sua introdução no consumo, o que levou à sua apreensão, tendo sido detido um homem, com 29 anos, por introdução fraudulenta no consumo.

O valor da folha de tabaco apreendida, caso tivesse sido introduzida no consumo, teria provocado uma fraude tributária, em sede de Imposto sobre o Tabaco e IVA em valor superior a 320 mil euros.