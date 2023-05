GNR apreendeu redes de pesca em praias da Figueira da Foz

Hoje às 10:55 Facebook

A Unidade de Controlo Costeiro da GNR apreendeu 24 redes majoeiras, nas praias da Figueira da Foz. As redes haviam sido colocadas fora do período de pesca permitido.

No âmbito de uma ação de fiscalização decorrente de um patrulhamento junto à orla costeira e realizado com o objetivo de controlar a pesca com recurso às redes majoeiras, os militares da Guarda detetaram as 24 redes e elaboraram quatro autos de contraordenação, cuja coima pode atingir um valor de 25 mil euros.

A GNR alerta que a utilização daquelas redes sem sinalização ou fora dos períodos permitidos, constitui um perigo para os banhistas e surfistas, que correm sérios riscos de ficarem presos nas redes.

De igual modo, "coloca em causa a sobrevivência da fauna, uma vez que qualquer tipo de ser vivo que fique preso na rede irá morrer, como já ocorreu com golfinhos" sublinha a GNR, em comunicado divulgado esta terça-feira.

Por outro lado, contribui para a poluição das águas do mar, "sendo que muitas vezes estas redes acabam por permanecer no mar sem serem retiradas.