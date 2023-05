GNR apreendeu tabaco de contrabando junto à fronteira

A GNR, através do Núcleo de Investigação Criminal (NIC) de Elvas, apreendeu 20 quilos de folha de tabaco moída e 2 040 cigarros, no concelho de Elvas. Foi identificado um homem, com 58 anos, que conduzia a viatura onde o tabaco era transportado.

Durante uma ação de fiscalização rodoviária, junto à fronteira com Espanha, os militares abordaram o homem, que não se fazia acompanhar de qualquer documentação comercial e aduaneira comprovativa do pagamento do Imposto Especial Sobre o Consumo do Tabaco e do IVA.

Foi elaborado o respetivo auto por introdução irregular no consumo de produtos sujeitos a imposto, por uma prestação tributária em dívida de 4 311 euros, em sede de IVA e impostos especiais de consumo (IEC).

PUB

Os factos foram remetidos à Autoridade Tributária.