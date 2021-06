GNR apreendeu três carros em corridas ilegais na Covilhã

R Hoje às 16:24 Facebook

A GNR apreendeu, na Covilhã, três automóveis que participavam em corridas ilegais num dos principais acessos à cidade. Foram ainda detidos dois homens, por posse de arma proibida e condução sob o efeito do álcool.

A operação, que decorreu na noite de sexta-feira passada, e que só agora foi tornada pública, surgiu na sequência de várias denúncias, dando conta de corridas ilegais na Estrada Nacional n.º 18.

No local, os militares da Guarda surpreenderam cerca de 50 condutores que "participavam em corridas ilegais e manobras perigosas na via pública, provocando graves constrangimentos num dos principais acessos à cidade da Covilhã".

No decorrer da ação, que teve a colaboração do Destacamento de Intervenção de Castelo Branco. Foram apreendidas três viaturas, devido a alterações de características e transformações, e detidos dois indivíduos por posse de arma proibida (faca de borboleta) e por condução sob o efeito do álcool. Foram ainda elaborados seis autos de contraordenação.

Os detidos foram constituídos arguidos, e os factos foram remetidos ao Tribunal Judicial da Covilhã.