GNR apreendeu três mil doses de droga e deteve 10 pessoas

A GNR, através do Núcleo de Investigação Criminal de Palmela, deteve 10 pessoas e apreendeu perto de três mil doses de droga, 4500 euros em dinheiro, cinco viaturas, armas e munições. A operação decorreu em Palmela, Barreiro e Moita e envolveu cerca de 200 militares.

Os detidos, nove homens e uma mulher, com idades compreendidas entre os 21 e os 41 anos, e deverão ser ouvidos esta quarta-feira no Tribunal Judicial de Setúbal, estavam a ser investigados há cerca de oito meses.

Os militares da Guarda deram cumprimento a sete mandados de detenção e a 26 mandados de busca, 13 domiciliárias e 13 em veículos, garagem e estabelecimento, que culminaram na detenção de dez suspeitos e na apreensão de 2 599 doses de haxixe, 269 de cocaína e 4500 euros em dinheiro, cinco viaturas, uma caçadeira de calibre 12, uma catana, três facas, sete telemóveis, material de corte de droga, várias balanças de precisão e munições de diferentes calibres.

A ação contou com o reforço de militares da estrutura de Investigação Criminal dos Comandos Territoriais de Setúbal e Lisboa, de militares e equipas cinotécnicas do Destacamento de Intervenção de Setúbal, do Grupo de Intervenção Cinotécnica, do Grupo de Intervenção de Operações Especiais e do Grupo de Intervenção e Ordem Pública da Unidade de Intervenção e o apoio da PSP.