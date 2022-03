GNR apreendeu cerca de três quilos de meixão em Vieira de Leiria

RP Hoje às 09:47 Facebook

Cerca de três quilos de meixão foram apreendidos pela GNR em Vieira de Leiria, junto à foz do rio Liz, levando à identificação de dois homens. O valor do meixão, no mercado final (países europeus e asiáticos), varia consoante os meses e pode alcançar um valor de seis mil euros por quilo.

O Comando Territorial de Leiria, através do Posto Territorial de Vieira de Leiria, no dia 25 de março, apreendeu cerca de três quilos de meixão (Anguilla anguilla), em estado juvenil, junto à foz do rio Liz, na localidade de Vieira de Leiria, no concelho da Marinha Grande.

No decorrer de uma ação de fiscalização, realizada na sextq-feira, os militares da Guarda "detetaram vários artefactos frequentemente utilizados para a captura ilegal de meixão e que, devido às suas características, são extremamente nocivos à fauna existente. Na sequência da ação foi possível apreender o meixão, bem como o material utilizado na captura desta espécie".

O meixão apreendido, por se encontrar vivo, foi devolvido ao seu habitat natural e os factos foram remetidos para o Tribunal Judicial da Marinha Grande.

"A GNR relembra que a enguia europeia, ( Anguilla anguilla), que na fase larvar é conhecida por enguia juvenil/meixão, é uma espécie considerada em perigo e que tem sofrido grande redução em razão da pesca ilegal, impedindo desta forma o normal ciclo de reprodução, colocando em causa a sustentabilidade da espécie", afirma a GNR em comunicado emitido esta terça-feira.