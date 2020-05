GNR apreendeu vestuário furtado em quatro assaltos a empresa têxtil de Lousada

RP Hoje às 16:53 Facebook

Twitter

Partilhar

A GNR apreendeu artigos de vestuário, avaliados em 12 mil euros, que haviam sido furtados, em quatro assaltos, a uma empresa de Lousada. O vestuário era vendido em feiras e a GNR identificou quatro homens, com idades de 25 e os 42 anos, feirantes de profissão.

A investigação durava há cincos meses e os artigos haviam sido furtados em quatro assaltos ao armazém de uma empresa de fabrico têxtil.

"A empresa foi alvo de quatro furtos no espaço de seis meses, sendo que o último foi realizado em fevereiro passado, e o valor dos artigos furtados ascendeu a 12 mil euros. Os quatro suspeitos tinham em sua posse grande parte dos artigos furtados, ainda com os dispositivos de alarme e segurança colocados, que eram comercializados em diversas feiras", refere a GNR.

Foram efetuadas buscas domiciliárias na Torre de Moncorvo, Rio Tinto e em veículos, sendo possível recuperar e apreender vários artigos de marcas conceituadas e diversas peças de vestuário contrafeitas.

Os suspeitos, três dos quais com antecedentes criminais por crimes de roubos e tentativa de homicídio, foram constituídos arguidos e os factos remetidos para o Tribunal Judicial de Lousada. A ação policial contou com o reforço do Comando Territorial da GNR de Bragança e do Comando Metropolitano da PSP do Porto.